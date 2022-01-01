В Прикамье в новогодние каникулы изменится расписание междугородных автобусов На некоторых направлениях отменят рейсы, на некоторых введут новые Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

В министерстве транспорта Пермского края предупредили об изменении работы межмуниципальных автобусных маршрутов в новогодние каникулы.

Отмечается, что с 1 по 8 января все автобусы перейдут на работу по расписанию выходного дня. Кроме того, на некоторых направлениях часть рейсов отменят, а на некоторых маршрутах наоборот введут дополнительные.

Отменяются рейсы на следующих маршрутах:

№ 141 Соликамск — Березники: из Соликамска — 1 и 2 января в 10:10, 12:40 и 15:10, из Березников — 1 и 2 января в 11:10, 13:40 и 16:10;

№ 602 Усть-Черная — Кудымкар: из пос. Усть-Чёрная 1 января в 07:00;

№ 708 Пермь — Кама: из пос. Кама 1 января в 03:50;

№ 709 Частые — Пермь: из Перми 31 декабря в 19:25, из Частых 1 января в 06:00 и 10:00;

№ 736 Пермь — Коса: из Косы 1 января в 00:00;

№ 749 Соликамск — Пермь: из Соликамска 1 января в 05:00, из Перми 1 января в 13:30;

№ 752 Красновишерск — Пермь: из Красновишерска 31 декабря в 07:50, из Перми 31 декабря в 14:50;

№ 794 Пермь — Гремячинск: из Гремячинска 1 января в 05:30, из Перми 1 января в 20:10;

№ 796 Пермь — Лысьва: из Лысьвы 1 января в 05:30, из Перми 1 января в 10:35;

№ 806 Березники — Пермь: из Березников 31 декабря в 05:30, из Перми 31 декабря в 21:50;

№ 822 Усолье — аэропорт Большое Савино: из Большого Савино 31 декабря в 16:50, из Усолья 31 декабря в 22:50.

Вводятся дополнительные рейсы на следующих маршрутах:

№ 609 Пермь — Пожва: 30 декабря в 09:00 из Перми и в 16:10 из Пожвы;

№ 648 Оса — Пермь: 30 декабря в 18:15 из Перми и в 21:20 из Осы, а также 8 января в 13:00 из Перми и в 16:35 из Осы;

№ 688 Оса — Пермь: 30 и 31 декабря в 09:55 из Перми и в 13:00 из Осы;

№ 706 Частые — Пермь: 30 декабря в 19:25 из Перми и 31 декабря в 09:00 и 18:10 из села Частые;

№ 713 Пермь — Юсьва: 1 января в 10:50 из Юсьвы;

№ 752 Красновишерск — Пермь: 31 декабря в 07:50 из Красновишерска и в 14:50 из Перми, а также 1 и 8 января в 11:30 из Красновишерска и в 19:00 из Перми;

№ 777 Красновишерск — Соликамск: 30 декабря из Соликамска в 18:50 и 8 января в 16:00 из Красновишерска;

№ 782 Пермь — Гайны: 30 декабря в 08:35 из Перми и в 17:00 из Гайн;

№ 801 Куеда — Пермь: 30 декабря в 18:30 из Перми и 31 декабря в 10:40 из Куеды;

№ 822 Усолье — аэропорт Большое Савино: 29 декабря из аэропорта в 12:50 и из Усолья в 18:50.

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