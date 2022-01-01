Торжественное открытие главного катка Перми состоится 29 декабря Массовые катания начнутся 30 декабря с 10 часов Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В четверг, 29 декабря, в 19:30 состоится торжественное открытие главного городского катка на пермской эспланаде. В программе — выступление фигуристов, конкурсы, файер-шоу. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минспорта.

Массовые катания для всех желающих начнутся 30 декабря с 10:00. С 14 до 15 часов на катке пройдёт мастер-класс по хоккею, затем катания для горожан возобновятся.

В министерстве напомнили, что для выхода на лёд пермякам нужно пройти предварительную регистрацию на портале «Умный спорт», так как каток может принять одновременно не более 100 человек. Регистрацию можно пройти и на месте (волонтёры помогут это сделать), но есть вероятность, что все места в этот момент окажутся заняты и придётся ждать. Поэтому предварительная регистрация надёжнее.

Напомним, открытие катка планировалось 25 декабря. Однако из-за оттепели, его пришлось отложить.

Ранее сообщалось, что всего этой зимой в Перми будет залито более 60 катков и хоккейных коробок у учебных и спортивных учреждений, на стадионах и во дворах.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.