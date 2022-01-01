В декабре в Перми откроются восемь бесплатных катков Они будут работать три раза в неделю и всего по два часа Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

С середины декабря в Перми будут открыты восемь муниципальных катков — они будут бесплатны для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В городском комитете по физкультуре и спорту уточнили названия и адреса этих катков:

— «Гайва» (ул. Карбышева, 52)

— «Авангард» (ул. Светлогорская, 14)

— «Юность» (ул. Революции, 27)

— «Фаворит» (ул. Репина, 69)

— «Спутник» (ул. Мензелинская, 12)

— «Победа» (ул. Обвинская, 9)

— «Молния» (ул. Волховская, 26)

— каток у Гознака (ул. Кавалерийская, 3а)

Эти катки будут работать по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. Сезон планируется открыть после того, как все катки будут залиты и готовы для массового катания.

Кроме того, краевое министерство спорта планирует залить ледовый каток у «Театра-Театра». Сколько будет стоить выход на лёд, не уточняется.





Всего этой зимой в Перми будет залито более 60 катков и хоккейных коробок у учебных и спортивных учреждений, на стадионах и во дворах.





О датах их открытия мэрия сообщит дополнительно.

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