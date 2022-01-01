В декабре в Перми откроются восемь бесплатных катков
Они будут работать три раза в неделю и всего по два часа
С середины декабря в Перми будут открыты восемь муниципальных катков — они будут бесплатны для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.
В городском комитете по физкультуре и спорту уточнили названия и адреса этих катков:
Эти катки будут работать по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. Сезон планируется открыть после того, как все катки будут залиты и готовы для массового катания.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.