В Кунгуре 28 декабря состоятся похороны замерзшей насмерть учительницы Ларису Пупыреву похоронят на Новом кладбище Поделиться Твитнуть

фото: газета "Искра"

В среду, 28 декабря, в Кунгуре состоится прощание с Ларисой Пупыревой. Учитель физкультуры лицея №1, как писали СМИ, умерла от переохлаждения, возвращаясь домой с новогоднего корпоратива.

В учебном заведении сообщили, что в 11.00 начнётся панихида и отпевание в Тихвинском храме. В 13.00 пройдут похороны на Новом кладбище. В 13.30 — поминальный обед в лицее.

Ранее сообщалось, что перед смертью 53-летняя Лариса Пупырева проводила время в ресторане. Затем она вызвала такси, но водитель будто бы заблудился и высадил женщину вдалеке от её дома.

В региональном СУ СКР подтвердили факт происшествия, отметили, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено и сообщили о проведении проверки.

Лариса Пуперева была педагогом высшей квалификационной категории, побеждала в конкурсе «Учитель года» и имела звание «Почетный работник сферы воспитания и просвещения Российской Федерации».

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