В Пермском крае возвращавшаяся с корпоратива учительница замерзла насмерть В СУ СКР сообщили о проведении проверки Поделиться Твитнуть

фото: газета "Искра"

В городе Березники Пермского края обнаружили тело местной жительницы без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, женщина, работавшая учителем физкультуры в местном лицее, умерла от переохлаждения.

Как сообщает 59.ru, в региональном СУ СКР подтвердили факт происшествия и сообщили о проведении проверки.

По информации источника издания, перед смертью 53-летняя Лариса Пупырева проводила время в ресторане, где проходил корпоратив. Затем она вызвала такси, но водитель будто бы заблудился и высадил женщину вдалеке от её дома.

Местная газета «Искра» опубликовала некролог. В нём сказано, что Лариса Пуперева была педагогом высшей квалификационной категории, побеждала в конкурсе «Учитель года» и имела звание «Почетный работник сферы воспитания и просвещения Российской Федерации».

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