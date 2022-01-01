В Перми открылся новый корпус гимназии №17 Учебные занятия начнутся здесь в январе Поделиться Твитнуть

Гимназия №17 / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Перми завершилось строительство нового корпуса гимназии №17. В нём будут учится школьники 5-11 классов, за новые парты они сядут в январе. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Это старейшая пермская гимназия, первая «математическая» школа города и один из флагманов образования Прикамья, славящийся семейными династиями и именитыми выпускниками. У такого учебного заведения обязательно должен был появится свой современный и просторный дом», — отметил глава региона.

По его словам, в гимназии появятся кабинеты с цифровыми лабораториями, инженерный инновационный РОББО-класс, центры прототипирования, станки ЧПУ, летательная робототехника и пр.

Новое здание состоит из двух блоков и рассчитано на 550 школьников. Общая площадь корпуса — более 10,5 тыс. кв. м. Оба здания связаны общим переходом на втором этаже.

Ранее сообщалось, что в блоке «А» на первом этаже разместится вестибюль с гардеробом, мастерская труда, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, помещения медицинского блока, библиотека с читальным залом и столовую.

На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Кроме того, на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем — кабинет информатики. На четвёртом — кабинеты психолога и логопеда.

Блок «Б» будет отдан под спорт. В частности, в нём запланированы два спортзала, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.

В августе городские власти заявляли, что что новый корпус гимназии № 17 успеют открыть ко второй четверти учебного года.

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