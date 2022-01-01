Елена Синица Новый корпус гимназии №17 в Перми откроется ко второй четверти учебного года Оборудование для классов завезут в конце августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Новый корпус гимназии №17 откроется ко второй четверти учебного года. Об этом в рамках прямого эфира сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

На данный момент завершены все общестроительные работы, ведутся фасадные работы, также проводится благоустройство двора. В конце августа в корпус планируется завести оборудование для классов.





«В течение сентября, думаю, школа наполнится оборудованием, а в течение октября пройдём лицензирование. Ко второй четверти школа встретит детей в своих стенах», — сказал Дёмкин.





Напомним, новое здание будет состоять из двух блоков и будет рассчитано на 550 школьников. Общая площадь корпуса составит более 10,5 тыс. кв. м. Оба здания должны быть связаны общим переходом на втором этаже.





По проекту в блоке «А» на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, помещения медицинского блока, библиотеку с читальным залом и столовую.





На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Кроме того, на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем — кабинет информатики. На четвёртом — кабинеты психолога и логопеда.





Блок «Б» будет отдан под спорт. В частности, в нём запланированы два спортзала, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.

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