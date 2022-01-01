Максим Артамонов В Пермском крае похоронят участника спецоперации из Соликамска Ивана Белокриницкого Погибшему был 31 год Поделиться Твитнуть

Фото: Типичный Соликамск [TC]

В Соликамске 27 декабря состоятся похороны 31-летнего участника спецоперации на Украине Ивана Белокриницкого, который погиб в зоне боевых действий 2 ноября. Об этом сообщила сестра военнослужащего в соцсетях.

Прощание пройдёт с 10:00 до 12:00 в Соликамском Красносельском Иоанно-Предтеченском женском монастыре.



Напомним, сегодня сообщалось о похоронах участника спецоперации из Лысьвы Максима Третьякова и о гибели в зоне боевых действий уроженца Добрянки Дмитрия Дроздова.



Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.

Последние официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября, после объявленной в стране мобилизации. В ведомстве считают, что потери российской армии с начала спецоперации составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, российских военных, по данным ведомства, погибло в 10 раз меньше.



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