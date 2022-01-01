Максим Артамонов На Донбассе погиб доброволец из Пермского края Дмитрий Дроздов

Он служил в ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине убит уроженец Добрянки Дмитрий Дроздов. Об этом сообщило местное издание «Зори Плюс» со ссылкой на родственницу военнослужащего.



«Как-то [Дмитрий] сказал, что, если война — пойду воевать, за бабушку, за маму, за Светку, за семью. Пошёл. Геройски погиб на Донбассе», — цитирует газета слова тёти погибшего.



Как уточняет 59.ru со ссылкой на военный комиссариат Добрянки, Дмитрий Дроздов служил добровольцем. Он состоял в ЧВК «Вагнер» и уехал в зону боевых действий в октябре, а 4 декабря погиб.



Напомним, в ноябре стало известно, что во время спецоперации на территории Украины погиб 29-летний военнослужащий ЧВК «Вагнер» Павел Фёдоров из села Ошья Куединского округа. Его завербовали из мест лишения свободы



Частная военная компания «Вагнер» — российская военизированная организация с неопределённым правовым статусом, основанная российским предпринимателем Евгением Пригожиным и подконтрольная ему.



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