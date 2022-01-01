Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края Павел Фёдоров Где, когда и как он погиб не уточняется Поделиться Твитнуть

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб 29-летний военнослужащий ЧВК «Вагнер» Павел Федоров из села Ошья Куединского округа. Об этом сообщила и.о. главы местной администрации Галины Новиковой.

По словам чиновницы, Павел Федоров не был мобилизованным или контрактником — его включили в эту операцию через частную военную компанию «Вагнер».

«Насколько я владею информацией, его завербовали из мест лишения свободы», — рассказала Новикова. Где, когда и как он погиб, на не уточнила.

Прощание с погибшим состоялось сегодня в его родном селе.

Частная военная компания «Вагнер» — российская военизированная организация с неопределённым правовым статусом, основанная и подконтрольная российскому предпринимателю Евгению Пригожину.





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