Максим Артамонов
В Пермском крае похоронили участника СВО из Лысьвы
Ему было 40 лет
В Лысьве 25 декабря состоялись похороны участника спецоперации Максима Третьякова, погибшего в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщили представители общественной организации «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсетях.
Ранее о гибели военнослужащего рассказала его сестра Анастасия Захарова на своей странице «ВКонктакте». По её словам, Максим Третьяков погиб 3 декабря. Ему было 40 лет.
При каких обстоятельствах он погиб и где, не уточняется.
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