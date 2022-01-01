Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО из Лысьвы

Ему было 40 лет Поделиться Твитнуть

В Лысьве 25 декабря состоялись похороны участника спецоперации Максима Третьякова, погибшего в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщили представители общественной организации «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсетях.



Ранее о гибели военнослужащего рассказала его сестра Анастасия Захарова на своей странице «ВКонктакте». По её словам, Максим Третьяков погиб 3 декабря. Ему было 40 лет.



При каких обстоятельствах он погиб и где, не уточняется.



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