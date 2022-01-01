Бывшего главного судебного пристава Прикамья оставили в СИЗО до 15 мая Решение принял Пермский районный суд Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

В понедельник, 26 декабря, в Пермском районном суде по ходатайству гособвинения продлён срок содержания под стражей бывшего главного пристава Пермского края Игоря Кожевникова.

Как сообщает properm.ru, он останется в СИЗО до 15 мая 2023 года.

Напомним, 15 ноября Пермский районный суд изменил меру пресечения Игорю Кожевникову с запрета определенных действий на содержание под стражей на два месяца. Это произошло в первый день процесса по его уголовному делу. Обвинения представила в суде сведения о том, что несмотря на запрет Кожевников вёл телефонные переговоры со свидетелями и фигурантами уголовного дела, а в одной из бесед высказывал намерения сбежать на Украину.

Игорь Кожевников обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он получил в общей сложности 38 взяток на сумму более 15 млн руб. Кроме того, вместе с подчиненной Александрой Мардановой Кожевников будто бы организовал схему обналичивания через счета отдела УФССП более 222 млн руб. Сам бывший судебный пристав вины не признает.





Александра Марданова была приговорена к шести годам колонии.





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