В Пермском крае на неделе ожидается существенное колебание температур При этом количество осадков будет ниже нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В последнюю неделю 2022 года в Пермском крае ожидается синоптики прогнозируют температуру воздуха в пределах климатической нормы, но с существенными колебаниями, об этом сообщает «Рифей».

По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в понедельник температура в большинстве районов Прикамья будет в пределах −3…−8°, пройдёт небольшой снег. Во вторник и среду ожидается похолодание до −8…−13°. В ночные часы столбик термометра опустится до −21°...−23°. В четверг и пятницу потеплеет примерно на один градус.

Количество осадков составит 60 — 80% от нормы.

Прогноз погоды на конец недели пока характеризуется неопределённостью. По данным синоптиков, наиболее вероятным выглядит вариант, при котором 31 декабря и 1 января в Пермском крае ожидается −7…−12°, в южных и западных районах −2…−7°. Пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный снег.

Ранее сообщалось, что в Перми в новогоднюю ночь возможны сильные снегопады.





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