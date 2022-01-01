Максим Артамонов В новогоднюю ночь в Перми ожидается мощный снегопад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января на Пермь может обрушиться мощный снегопад. Это связано с тем, что антициклон будет перемещаться с Европейской территории России в Западную Сибирь, рассказали синоптики.

По их словам, температура воздуха может составить до -4…-8 градусов.

В то же время в ГИС-центре сообщают, что этот прогноз в Перми может корректироваться.

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