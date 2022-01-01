Максим Артамонов Бывший чиновник мэрии Перми Берников трудоустроился в структуре федерального Минстроя Он будет курировать проект по строительству новых школ в 15 регионах Поделиться Твитнуть

Экс-начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников стал заместителем руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой». Это учреждение, созданное приказом Минстроя РФ от 11 марта 2016 года.

Как сообщает «Коммерсант.Прикамье», Берников пояснил, что он будет курировать проект по строительству новых школ «ПроШкола». Реализацию этого проекта он курирует в 15 российских регионах.

«РосКапСтрой» — госструктура, которая осуществляет функцию технического заказчика и строительного контроля при строительстве и реконструкции объектов капстроительства за счет средств федерального бюджета.

Напомним, Михаил Берников покинул пост начальника департамента имущественных отношений Перми 24 мая, проработав на этой должности четыре года (был назначен 24 мая 2018-го). Вместо него и.о. руководителя департамента стал Александр Соснин.

Михаил Берников родился в Брянской области в 1969 году. Политическую карьеру сделал в Орле, где был депутатом, председателем горсовета, а с 2012 по 2015 год — главой городской администрации.

С мая 2017 года Михаил Берников возглавлял контрольный департамент администрации губернатора Пермского края, а с июля стал заместителем министра строительства и архитектуры Прикамья Михаила Сюткина.

По нашим данным, назначение Берникова на должность начальника департамента имущественных отношений администрации Перми лоббировали краевые власти. Бывший заместитель главы минстроя Прикамья должен усилить позиции муниципальных властей во переговорах с застройщиками.

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