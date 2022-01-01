Пермский департамент имущественных отношений возглавил Александр Соснин Прежний руководитель Михаил Берников сегодня работал в должности последний день Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Исполняющим обязанности руководителя городского департамента имущественных отношений (ДИО) с 25 мая назначен Александр Соснин, ранее он занимал пост заместителя начальника ведомства. Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Алексей Дёмкин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Прежний глава ДИО Михаил Берников завершает работу в этом статусе 24 мая. Он проработал начальником департамента ровно четыре года (был назначен на должность 24 мая 2018-го).

Департамент имущественных отношений — в структуре администрации города наделён функциями управления и распоряжения муниципальным имуществом. Деятельность департамента направлена на профессиональное эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, а также пополнение доходов местного бюджета.













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