Начальник пермского департамента имущественных отношений покидает должность Михаил Берников возглавлял ведомство ровно четыре года Поделиться Твитнуть

Михаил Берников покидает должность начальника департамента имущественных отношений (ДИО) администрации Перми. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Дёмкин.

Последним рабочим днём Берникова в прежней должности станет 24 мая.

Михаил Берников возглавил городской ДИО 24 мая 2018 года. До этого он работал первым замминистра строительства и архитектуры Пермского края.

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