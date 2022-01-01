В Пермском крае открылась ледовая переправа через реку Коса
Она соединила посёлки Усть-Коса и Новая Светлица
На реке Коса в Косинском округе Пермского края открылась ледовая переправа. Она соединила посёлки Усть-Коса и Новая Светлица (трасса Коса - Усть-Коса - Светлица). Протяженность переправы - 205 м, рассчитана на автомобили грузоподъёмностью до 15 т. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
Это седьмая переправа, открытая в крае в этом сезоне.
Три ледовых дороги уже действовали на Каме, две на Сылве, одна на Чусовой.
Инспекторы напоминают водителям, что передвигаться по ледовой переправе нужно без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч; перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности. При плохой видимости (туман или пурга) пользоваться переправой не рекомендуется.
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