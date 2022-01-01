В Пермском крае открылась ледовая переправа через Чусовую Поделиться Твитнуть

В Прикамье заработала первая ледовая переправа через реку Чусовая. Она соединила пос. Верхнечусовские Городки с дер. Красная Горка. Протяженность ледовой переправы, предназначенной для автомобилей грузоподъемностью 10 тонн, составляет 450 м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС

На территории Пермского края уже действуют 5 ледовых переправ: три через Каму (п. Тюлькино — д. Тюлькино, Оханск — п. Юго-Камский, п. Кебраты и урочищем Лугдын) и две через Сылву в Кунгурском МО (с. Насадка — д. Мостовая, п. Ильича и с. Троица).

Инспекторы напоминают водителям, что передвигаться по ледовой переправе нужно без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч; перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности.

При плохой видимости (туман или пурга) пользоваться переправой не рекомендуется.

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