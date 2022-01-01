Приговор главе сельского поселения, выписавшей себе премию, оставлен в силе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении бывшей главы Филипповского сельского поселения Кунгурского МО Пермского края. Суд оставил вынесенный ранее приговор без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в конце октября Кунгурский городской суд оштрафовал чиновницу на 110 тыс. руб. за мошенничество с использованием служебного положения и лишил её права один год занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.

Было установлено, что осужденная в 2021 году выписала себе вознаграждение за особые условия работы на общую сумму 117 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

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