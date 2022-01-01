Глава сельского поселения в Прикамье осуждена за премию в 117 тыс. руб.
Экс-чиновница оштрафована
Экс-главу одного из сельских поселений Кунгурского округа Пермского края осудили за мошенничество.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, чиновница дала подчинённым указание фактически подделать решение совета депутатов и начислять ей ежемесячную надбавку в размере до 240% от должностного оклада.
Всего таким образом глава поселения незаконно получила премию в 117 тыс. руб.
В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием служебного положения». Суд приговорил женщину к штрафу 110 тыс. руб. Она также должна вернуть в бюджет округа и свою незаконную премию.
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