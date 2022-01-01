Стоимость строительства всех объектов к 300-летию Перми составила более 233 миллиардов рублей Ряд проектов будет завершён уже после юбилея Поделиться Твитнуть

На заседании федерального оргкомитета «Пермь-300» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что стоимость строительства и реконструкции всех объектов, приуроченных к юбилею краевого центра, составила 233,9 млрд руб.

Глава региона отметил, что не все проекты удастся завершить в юбилейном 2023-м: «Ряд объектов, и мы этого не скрываем, будут только заложены в следующем году».

Всего в рамках проекта Пермь-300 значится 211 объектов.

На оргкомитете руководитель проектного офиса «Пермь-300» Наталия Галкина также сообщила об увеличении числа ключевых событий по сравнению с представленным экспертному совету 19 декабря.





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