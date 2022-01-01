Из расписания пермского аэропорта до весны пропали рейсы в Египет Последний перелёт может состояться 3 января Поделиться Твитнуть

На этой неделе туроператор «Пегас Туристик» уведомил об отмене прямых рейсов из аэропорта Перми на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Информация о перелётах уже исчезла из расписания Большого Савино. Как сообщили «Новому компаньону» в турагентствах, последний рейс в Хургаду может состояться 3 января.

«Сначала поставили рейсы через Анталью, потом вообще сняли, — сообщил собеседник издания. Он также отметил, что застрявших пермских туристов в Египте нет, «долетать крайние рейсы должны по расписанию».

Причина отмены перелётов — закрытое небо над Иорданией. Власти королевства заявили об отсутствии у российских перевозчиков европейского страховочного сертификат А++, который из-за санкций невозможно оформить.

Турагенты полагают, что минимум до конца марта 2023 года прямые рейсы из Перми в Египет не возобновятся.

Туристам, уже оплатившим путёвки, предлагают перенести вылет на другие даты или рассмотреть варианты перелётов через стыковочные рейсы. Например, можно долететь сначала до Антальи, а там пересесть на самолёт в Египет.

«Новый компаньон» направил запрос туроператору «Пегас Туристик», на момент публикации ответ не получен.

Напомним, перелёты из Перми на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновились после перерыва в ноябре 2022 года.





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