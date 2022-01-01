В Пермском крае школа увековечила память погибшего на Украине выпускника
Кунгуряк Станислав Мартынов скончался от ран 20 мая
В Бырминской школе Кунгурского МО Пермского края открыли мемориальную доску в память о бойце пермского ОМОНа Станиславе Мартынове, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета «Искра».
Военнослужащий скончался 20 мая в московском госпитале от многочисленных осколочных ранений, полученных в ходе СВО. Посмертно представлен к Ордену Мужества. В Кунгуре у него остались жена и двое детей.
Станислав Мартынов родился в деревне Берёзовка, окончил Бырминскую школу, учился в лесотехникуме. Военную службу проходил в спецназе в Ростове-на-Дону, после поступил в ОМОН, неоднократно был в горячих точках, являлся ветераном боевых действий.
Похоронили Станислава Мартынова 26 мая.
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