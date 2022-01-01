Максим Артамонов
Главой Юсьвинского округа стал Николай Никулин
Депутаты Юсьвинской думы выбрали Николая Никулина главой местной администрации. Его кандидатура выбрана единогласно. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
В конце ноября был окончен приём документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации.
Заявления поступили от двух кандидатов: и.о. главы округа Николая Никулина и председателя комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Натальи Шидловской.
После досрочного ухода с должности Михаила Евсина с сентября этого года Николай Никулин исполнял обязанности главы округа.
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