Елена Синица
Закончен приём документов от кандидатур на пост главы Юсьвинского округа
Заявления поступили от двух кандидатов
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В Юсьвинском округе окончен приём документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Заявления поступили от двух кандидатов: и.о. главы округа Николая Никулина и председателя комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Натальи Шидловской.
Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы запланировано на 14 декабря.
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