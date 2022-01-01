Елена Синица Закончен приём документов от кандидатур на пост главы Юсьвинского округа Заявления поступили от двух кандидатов Поделиться Твитнуть

В Юсьвинском округе окончен приём документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Заявления поступили от двух кандидатов: и.о. главы округа Николая Никулина и председателя комитета экономического развития администрации Юсьвинского муниципального округа Натальи Шидловской.





Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы запланировано на 14 декабря.

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