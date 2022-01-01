Максим Артамонов В Перми с подрядчика удержано более 7,8 миллиона рублей за некачественную уборку снега Это рекордное снижение стоимости работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районе Перми за время работы подрядчиков, ответственных за уборку улиц от снега, от жителей поступало множество обращений. Работе подрядчиков делались крупные замечания, а с одного из них районная администрация по итогам декабря удержала более 7,8 млн руб. — это рекордное снижение стоимости работ за всё время. Об этом в своём telegram-канале рассказал глава Ленинского района Перми Александр Русанов.



Ранее чиновники мэрии сообщили, что с 1 февраля не справившегося с уборкой снега пермского подрядчика ООО «ДСТ-Строй» лишат муниципального контракта. Компанию оштрафовали на 2,5 млн руб.

Кроме того, прокуратура Мотовилихинского района Перми организовала проверку по сообщениям в соцсетях о нарушениях прав граждан, проживающих в микрорайонах Ива, Ива-Спортивная, ЖК «Погода», Запруд-2, на транспортную доступность. Жители не могли добраться до своего дома из-за неочищенных улиц.



Напомним, в ночь на 21 декабря дороги в центре Перми начало убирать краевое учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта». Оно заключило контракт с администрацией Ленинского района Перми. Глава города Алексей Дёмкин остался доволен этой работой.



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