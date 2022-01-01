Не справившегося с уборкой снега пермского подрядчика лишат муниципального контракта ООО «ДСТ-Строй» также оштрафовали на 2,5 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

О мерах воздействия на подрядную организацию «ДСТ-Строй», занимающуюся уборкой улиц и тротуаров в Мотовилихе, на заседании городского штаба по благоустройству доложил руководитель администрации района Александр Хаткевич.

С начала зимнего периода оплата подрядчику по контрактам уже была снижена на 2,5 млн руб. Представители компании обещали усилить работу по содержанию дорог и тротуаров, однако обещания не выполнили.

В связи с этим с 1 февраля администрация района собирается расторгнуть с компанией один из муниципальных контрактов — на содержание перехода от ул. Стахановской до Восточного обхода.

В случае отсутствия улучшений в работе будут расторгнуты и два остальных контракта — на уборку других территорий Мотовилихи.

Ранее сообщалось, что прокуратура Мотовилихинского района Перми организовала проверку по сообщениям в соцсетях о нарушениях прав граждан, проживающих в микрорайонах Ива, Ива-Спортивная, ЖК «Погода», Запруд-2, на транспортную доступность. Прокуратура установила, что в связи с ненадлежащей расчисткой дорог от снега в Мотовилихинском районе было затруднено движение общественного транспорта.

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