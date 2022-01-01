Максим Артамонов Претендентов на должность главы Березников местная дума определит в феврале Документы на конкурс принимаются с 27 декабря 2022 года по 27 января 2023 года Поделиться Твитнуть

Панорама г. Березники

newsko.ru

Кандидатов на пост главы Березников определят 8 февраля 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».



Это решение приняли депутаты местной думы на заседании 21 декабря. Приём документов от кандидатов пройдёт с 27 декабря 2022 года по 27 января 2023 года



Напомним, 15 августа, на внеочередном заседании Березниковской городской думы депутаты приняли решение об отставке главы Березников —Константина Светлакова

Его полномочия прекращены досрочно. Как сообщили в пресс-службе гордумы, Светлаков написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.



Временно исполняющим полномочия главы муниципалитета назначен заместитель главы администрации Михаил Шинкарев.

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