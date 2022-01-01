Открытие нового моста через Чусовую в Пермском крае состоится 22 декабря В 2023 году будут достроены подходы и транспортные развязки Поделиться Твитнуть

Торжественное открытие движения по новому мосту через Чусовую в Пермском крае состоится 22 декабря. Мероприятие запланировано на 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Ранее называлась дата 23 декабря.

Напомним, мост с четырёхполосным движением строится с 2018 года в рамках государственно-частного партнёрства с ООО «Пермская концессионная компания». Генподрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз». Первоначально завершение стройки планировалось на 2021 год. Протяжённость моста составляет 1,5 км, вместе с подходами к нему — 9,2 км.

С пуском движения работы на объекте не закончатся. В 2023 году будут достроены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.





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