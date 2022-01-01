Новый мост через Чусовую откроют для движения транспорта 23 декабря Завершение строительства транспортных развязок намечено на 2023 год Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Новый мост через реку Чусовую откроют для движения транспорта 23 декабря. Об этом на Пермском инженерно-промышленном форуме сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В середине ноября глава Прикамья сообщал, что на мосту закончилась укладка асфальта.

Мост с четырёхполосным движением строится с 2018 года в рамках государственно-частного партнёрства с ООО «Пермская концессионная компания». Генподрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз». Первоначально завершение стройки планировалось на 2021 год. Протяжённость моста составляет 1,5 км, вместе с подходами к нему — 9,2 км.

С пуском движения работы на объекте не закончатся. В 2023 году будут достроены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.

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