Новый мост через Чусовую откроют для движения транспорта 23 декабря
Завершение строительства транспортных развязок намечено на 2023 год
Новый мост через реку Чусовую откроют для движения транспорта 23 декабря. Об этом на Пермском инженерно-промышленном форуме сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В середине ноября глава Прикамья сообщал, что на мосту закончилась укладка асфальта.
Мост с четырёхполосным движением строится с 2018 года в рамках государственно-частного партнёрства с ООО «Пермская концессионная компания». Генподрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз». Первоначально завершение стройки планировалось на 2021 год. Протяжённость моста составляет 1,5 км, вместе с подходами к нему — 9,2 км.
С пуском движения работы на объекте не закончатся. В 2023 году будут достроены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.
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