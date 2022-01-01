Елена Синица Чусовской мост полностью заасфальтирован Дорожники уложили 1,5 км асфальтобетонного покрытия толщиной 11 см Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Пермском крае Чусовской мост полностью заасфальтирован. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

По его словам, дорожники уложили 1,5 км асфальтобетонного покрытия толщиной 11 см.





«Чтобы асфальт прослужил как можно дольше, использовали высокотехнологичные смеси с повышенной устойчивостью к погодным условиям и нагрузкам», — сказал Махонин.





Планируется, что движение по новому мосту через Чусовую будет открыто во второй половине декабря. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста. Проект строительства также включает в себя возведение трёх транспортных развязок: две из них располагаются на пересечении с улицами Цимлянской и Корсуньской, ещё одна — в районе станции Пальники.

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