Максим Артамонов
В Перми заключено соглашение о развитии Осенцовского транспортного узла
Его развитием займутся власти Прикамья, РЖД и «Лукойл»
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, гендиректор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» Илья Шулькин и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов подписали соглашение о равитиии трансортной инфраструктуры Осенцовского промузла.
На территории планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ). Подписанное соглашение закрепляет намерения сторон по взаимодействию в реализации инвестпроектов и позволит обеспечить перевозки растущих объемов грузов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Размещение площадки особой экономической зоны предполагает появление дополнительных резидентов и делает акцент на возможность перевалки грузов с использованием контейнерных технологий.
В рамках соглашения планируется построить дополнительные железнодорожные приёмо-отправочные пути, а также пути, соединяющие станции Ферма и Осенцы, организовать дополнительные поезда для перевозки грузов.
Краевые власти обещают содействовать в вопросах выделения земельных участков под строительство железнодорожного пути необщего пользования нефтеперерабатывающего предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Объёмы инвестиций и сроки реализации этого проекта не уточняются.
На сегодняшний день Осенцовский транспортный узел — один из крупнейших в стране. Погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, стройматериалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и оборудования на его территории производят 46 предприятий региона.
Кроме того, по погрузке нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место на сети железных дорог, по общей погрузке — 23 (всего на сети более 2,5 тысяч грузовых станций).
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