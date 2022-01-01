Максим Артамонов В Перми заключено соглашение о развитии Осенцовского транспортного узла Его развитием займутся власти Прикамья, РЖД и «Лукойл» Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, гендиректор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» Илья Шулькин и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов подписали соглашение о равитиии трансортной инфраструктуры Осенцовского промузла.

На территории планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ). Подписанное соглашение закрепляет намерения сторон по взаимодействию в реализации инвестпроектов и позволит обеспечить перевозки растущих объемов грузов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Размещение площадки особой экономической зоны предполагает появление дополнительных резидентов и делает акцент на возможность перевалки грузов с использованием контейнерных технологий.

В рамках соглашения планируется построить дополнительные железнодорожные приёмо-отправочные пути, а также пути, соединяющие станции Ферма и Осенцы, организовать дополнительные поезда для перевозки грузов.

Краевые власти обещают содействовать в вопросах выделения земельных участков под строительство железнодорожного пути необщего пользования нефтеперерабатывающего предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Объёмы инвестиций и сроки реализации этого проекта не уточняются.

Напомним, в конце июня этого года стало известно , что Правительство РФ одобрило создание в Перми особой экономической зоны «Осенцы» с общим объёмом инвестиций в 10 млрд руб.

На сегодняшний день Осенцовский транспортный узел — один из крупнейших в стране. Погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, стройматериалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и оборудования на его территории производят 46 предприятий региона.

Кроме того, по погрузке нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место на сети железных дорог, по общей погрузке — 23 (всего на сети более 2,5 тысяч грузовых станций).

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