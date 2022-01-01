Максим Артамонов Пермская городская дума во втором чтении приняла бюджет до 2025 года В документ внесено более 80 поправок Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы 20 декабря депутаты приняли бюджет Перми на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов во втором, окончательном чтении.

По проекту, в 2023 году доходы городской казны составят 47,7 млрд руб., в 2024-м — 44 млрд руб., в 2025-м — 44,8 млрд руб. В то же время расходы бюджета запланированы в 2023 году в объёме 50,2 млрд руб., в 2024-м — 43,5 млрд руб., в 2025-м — 44,2 млрд руб.

Напомним, депутаты приняли бюджет в первом чтении 15 ноября. После этого в документ было внесено 83 поправки, из которых были учтены 76, а отклонены семь.

Ранее председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева заявила, что доходы бюджета Перми за девять месяцев этого года составили 31 млрд руб., расходы — 32,8 млрд руб. Источниками финансирования дефицита послужили остатки средств бюджета на 1 января 2022 года.

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