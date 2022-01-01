Максим Артамонов В Перми чиновники признали риск неисполнения бюджета по трём объектам Речь о двух скверах и крематории Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В это году в Перми есть риск неисполнения городского бюджета по нескольким объектам строительства. Об этом рассказала председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Мария Батуева, докладывая об исполнении бюджета по состоянию на 1 октября 2022 года.

По словам Батуевой, доходы бюджета Перми за девять месяцев составили 31 млрд руб., расходы — 32,8 млрд руб. Источниками финансирования дефицита послужили остатки средств бюджета на 1 января 2022 года.

Как отметила чиновница, в этом году департаментом дорог и благоустройства не будут освоены средства по трём объектам. Речь идёт о строительстве скверов по ул. Корсуньской, 31 и по ул. Генерала Черняховского, а также о строительстве Восточного кладбища с крематорием. Из этих объектов муниципальный заказ был размещён 2 декабря только по скверу на ул. Черняховского, а по двум другим контракты пока не заключены в связи с длительным проведением конкурсных процедур. На скверы в бюджете было запланировано 47 млн руб., а на кладбище с крематорием — 78 млн.

Депутат Марк Коробов поинтересовался, будет ли в следующем году в Перми построен крематорий.

«Была информация, что к концу 2023 года крематорий будет точно построен, потом начались какие-то передвижения. Сейчас эксперты говорят, что даже муниципальный контракт не заключён. Как всё-таки обстоит ситуация по Восточному кладбищу и крематорию?» — спросил депутат.

Чиновники администрации заверили, что сроки не меняются, и в 2023 году крематорий будет построен, а трудности связаны с тем, что строится два объекта сразу — кладбище и крематорий.

В заключение первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник предложила «повысить уровень специалистов», которые занимаются подготовкой конкурсной документации, чтобы вопросы с постройкой объектов в городе не были «фатальными».

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