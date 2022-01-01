Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стелу в честь присвоения Перми звания города трудовой доблести откроют 9 декабря 2023 года Городская дума ознакомилась со списком юбилейных событий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин на заседании Пермской городской думы 20 декабря обнародовал линейку событий к 300-летию Перми, запланированных руководством города.

Всего, по словам Хайруллина, в рамках юбилейных торжеств пройдёт 264 мероприятия, организацией которых займутся городские и краевые учреждения культуры. В 2023 году завершится проект «Лучшие театры России — юбилею Перми»: на сцене ДК им. Солдатова в мае пройдут шестидневные гастроли театра «Мастерская Петра Фоменко» (16+).

Юбилейный акцент получат традиционные события, такие как фестиваль рабочих династий «Династией единой город славен» (0+), фестиваль стрит-арта «Граффити-Пермь» (0+), проект «Музей под открытым небом» (0+), танцевальный фестиваль «Все стили в силе» (0+), молодёжный фестиваль «Место силы — Пермь» (12+), проект «Выходные на набережной» (0+).

Состоится и фестиваль фейерверков (0+), которым городские власти планируют отметить вторую годовщину присвоения Перми звания «Город трудовой доблести» (3 июля 2020 года). Дополняя доклад коллеги, заместитель главы города Алексей Грибанов сообщил, что стелу в честь присвоения этого почётного звания планируется открыть 9 декабря 2023 года.

Уже начата реализация проекта «Императорская линия», раскрывающего связь Перми с династией Романовых. Это новый экскурсионный маршрут, подобный «Красной» и «Зелёной» линиям, оборудованный 31 уличным стендом с описанием достопримечательностей города, связанных с историей императорского дома.

На 2023 год запланированы выставка подлинных архивных документов «Пермь — 300 раритетов» (0+), которую готовит Государственный архив Пермского края и которая пройдёт в Центральном выставочном зале в июне 2023 года, а также уличная выставка фотографий «Пермь. ХХ век. От провинциального города — к мегаполису» (0+), которая расположится перед гостиницей «Урал», и историко-архивная экспозиция «Пермский период жизни великого князя Михаила Александровича и его убийство в окрестностях Перми в ночь на 13 июня 1918 года» (12+).

Эдуард Хайруллин упомянул, что муниципальные театры готовят к юбилею спектакли по произведениям пермских авторов, но не уточнил названия. По информации «Нового компаньона», Театр кукол в юбилейном году представит спектакль по повести Льва Давыдычева «Три дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» (6+), а в ТЮЗе 29 мая состоится премьера оперы «Танго с коровами» (12+), написанной пермским композитором Игорем Машуковым на тексты поэта-авиатора Василия Каменского.

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