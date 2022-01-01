Максим Артамонов В 2023 году в Перми установят стелу «Город трудовой доблести» Её разместят на площади Карла Маркса Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми установят к 300-летию города в 2023 году чиновники пообещали установить стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщила мэрия Перми в соцсетях.

Сейчас уже закончены изыскательские работы, ведётся проектирование объекта и дорабатывается её художественное оформление. Открытие запланировано на осень следующего года.

Стелу установят на площади Карла Маркса — год назад там был заложен камень в основание стелы.

На объекте будет изображён герб Перми и текст указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». Почему было выбрано именно такое художественное воплощение, чиновники не уточнили.

Стела будет высотой до 20 метров. По рекомендации скульпторов, для её изготовления могут быть использованы сталь, гранит и мозаика.

Напомним, 2 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам, в том числе Перми, «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В этом списке также оказались Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

Позже Пермский край подал ходатайства о присвоении такого статуса Кизелу, Нытве, Березникам, Соликамску и Лысьве. Осенью 2021 года Путин присвоил Лысьве звание «Город трудовой доблести».

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