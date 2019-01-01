Перми присвоено звание «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Рабочие литейного цеха №5 cудостроительного завода, г. Молотов

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городам Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю», — говорится в тексте указа.

Напомним, предложение об обращении к президенту с соответствующим ходатайством депутаты краевого парламента одобрили в марте этого года. Кроме Перми на это звание претендовали Лысьва и Кизел.

В поддержку федеральной инициативы о городах трудовой доблести Законодательное собрание совместно с Государственным архивом Пермского края, Пермским государственным архивом социально-политической истории, ведомственными, краеведческими и школьными музеями запустило веб-выставку «Край трудовой доблести». В её основу легли предметы военного времени, которые производились на территории Молотовской области. Новый проект создан для школьников Пермского края: материалы выставки направлены во все образовательные учреждения региона и уже использовались учителями в школьных программах.

Среди экспонатов — уникальные и неизвестные предметы, редкие архивные документы и фотографии. Здесь можно увидеть каску и бронежилет, оптическое стекло и деревянные лыжи для специальных лыжных батальонов. Многие образцы реконструированы, воссозданы энтузиастами краеведческого движения. В рамках проекта проведена отдельная исследовательская работа. Благодаря этому появились новые интересные сведения о Прикамье в годы Великой Отечественной войны.

Бронекатер судостроительного завода, г. Молотов, 1943 год

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Нашей целью было увековечить трудовой подвиг всех территорий Молотовской области в памяти потомков. Сотни тысяч жителей нашего региона ковали победу в тылу, обеспечивали фронт вооружением, боеприпасами, продовольствием и обмундированием. Веб-выставка рассказывает о вкладе городов и сёл нашего большого края в Великую Победу.

На основе материалов выставки создан одноимённый цикл телепередач.

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