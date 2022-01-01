Экс-депутату Александру Телепнёву продлили меру пресечения до начала февраля

Ему запрещено выходить из дома без разрешения следователя

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Александр Телепнёв

Александр Телепнёв
  Константин Долгановский

Ленинский райсуд Перми продлил меру пресечения экс-депутату краевого парламента Александру Телепнёву. До 6 февраля 2023 года для него будет действовать запрет определённых действий. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Телепнёву запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов, а также утренних и вечерних прогулок. Как пояснили в суде, выходить из дома Телепнёву запрещено с 20:00 до 07:00.Также ему запрещено пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами дела.

Напомним, ему инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 апреля в пермском баре «Наташа» Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения.

Рассмотрение дела по существу началось 16 декабря. Следующее заседание состоится 27 декабря.


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