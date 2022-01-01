В Черняевском лесу Перми появилось освещение Работы выполнены на участке вдоль улицы 9 Мая Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

На участке вдоль улицы 9 Мая в Черняевском лесу Перми появилось освещение, об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию городской администрации.

На участке протяжённостью 750 м установлены кронштейны, светильники, подключено электричество.

В дальнейшем освещение появится вдоль лыжни за спортивным комплексом им. Сухарева и в квартальной просеке «Меридиан» от той же лыжни до места отдыха «Золотые пески».

Работы по организации освещения проводятся в рамках экологического проекта «Зелёное кольцо». Он предусматривает строительство в Черняевском лесу удобной тропиночной сети с навигацией, входными группами и обновлёнными местами отдыха. Завершение работ по ул. 9 Мая запланировано на май 2023 года.

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