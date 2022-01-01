Елена Синица В Черняевском лесу обновят существующие места отдыха В частности, хотят провести реновацию «Площадки ветеранов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках реализации проекта «Зелёное кольцо» в Черняевском лесу планируют провести реновацию существующих мест отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

В частности, обновить собираются «Золотые пески», «Площадку ветеранов» и детскую площадку «Паутинка».





На детской площадке появится городок с разделением по возрастным категориям. Также здесь будет организована зона для отдыха родителей. На «Площадке ветеранов» установят современные малые архитектурные формы, организуют укрытия от непогоды, также на этой территории появятся новые теннисные столы.





Ранее сообщалось, что в Черняевском лесу на перекрёстке центральной аллеи от ул. Братьев Игнатовых до ул. Встречной оборудовали новое комплексное место отдыха «Перекрёсток».





В целом, проект «Зелёное кольцо» направлен на благоустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долин рек Данилихи и Егошихи и особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

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