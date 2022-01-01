В Черняевском лесу Перми появилось новое комплексное место отдыха «Перекрёсток» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Черняевском лесу на перекрёстке центральной аллеи от ул. Братьев Игнатовых до ул. Встречной оборудовали новое комплексное место отдыха «Перекрёсток». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Оно расположено на месте пересечения нескольких популярных прогулочных маршрутов.

Здесь установлены информационные аншлаги с картой ООПТ «Черняевский лес» и информацией о комплексном месте отдыха, арт-объект «Компас», беседка «Лесные тайны», скамьи со спинкой, скамья «Брус», скамейка «Грибное место», комплекс «Под ёлкой» и контейнер для раздельного сбора мусора.

Ранее сообщалось, что в Черняевском лесу в рамках реализации проекта «Зелёное кольцо» начата установка опор освещения и прокладка сетей видеонаблюдения. Будет смонтировано 44 видеокамеры: на входных группах, в комплексных местах отдыха, а также вдоль дорожек.

Администрация Перми

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