Максим Артамонов Чиновники Перми планируют установить в Черняевском лесу 44 видеокамеры Экологи сомневаются в их эффективности Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Черняевском лесу в рамках реализации проекта «Зелёное кольцо» начата установка опор освещения и прокладку сетей видеонаблюдения. Будет смонтировано 44 видеокамеры: на входных группах, в комплексных местах отдыха, а также вдоль дорожек. Такая система видеонаблюдения устанавливается в городских лесах впервые. Об этом сообщил в своём telegram-канале мэр Перми Алексей Дёмкин.





По словам чиновника, в Черняевском лесу будет создана удобная тропиночная сеть с навигацией, входными группами и обновлены уже существующие места отдыха. А главная цель проекта в Черняевском лесу — создание организованных маршрутов для разных групп населения — пешеходов, бегунов и велосипедистов. Для этого предусмотрены отдельные дорожки с разным покрытием.





Как рассказал «Новому компаньону» председатель краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы», член Общественной палаты региона Юрий Хохлов, установка видеокамер в лесу поможет чиновникам выявлять случаи нарушений правил поведения на особо охраняемых природных территориях, потому что многих горожан очень волнует проблема безопасности пребывания в этих местах.





Однако, как отмечает Юрий Хохлов, этого не достаточно.





«Очевидно, что снизить уровень экологических нарушений и девиантного поведения возможно только систематическим воспитанием культуры населения, но это долгий затратный процесс. Проще и дешевле поставить камеры и сказать, что безопасность гарантирована», — рассказал экоактивист.





Хохлов также обратил внимание на то, что проект «Зелёное кольцо» ещё не начал реализовываться в части создания инфраструктуры, поэтому сложно сказать, все ли пожелания экологов были учтены.





«Как будет на деле, покажут реальные работы на малых реках. «За скобки» точно вышло участие компании ПЗСП, которая божилась, что сделает для экологии всё возможное при строительстве своего дома на Бульваре Гагарина, 18. Теперь они не хотят вкладывать в «Зеленое кольцо», — уточнил он.





«Зелёное кольцо» — часть проекта «Пермь-300». В его рамках, кроме Чернявского леса, планируется благоустроить береговые территорий малых рек Перми Егошихи и Данилихи. В этих местах чиновники обещают создать инфраструктуру для комфортного отдыха. На территории Егошихинского культурно-мемориального парка работы уже начались. Подрядчик обустраивает будущие пешеходные дорожки, и выполняет земляные работы для прокладки коммуникаций. Ремонт должен быть завершён в ноябре 2023 года.

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