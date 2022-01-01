Максим Артамонов В Перми вновь открылось кафе Foodmarket У заведения появились новые владельцы Поделиться Твитнуть

Фото: 2GIS

С 16 декабря в Перми возобновило свою работу кафе Foodmarket. Оно находится на улице КИМ, 74а. Заведением управляют новые владельцы.



«Я предложил своему товарищу вновь запустить кафе и доставку. С начала декабря готовились, решились и запустились. Меню пока оставили прежним, несколько позиций убрали», — рассказал ТК ВЕТТА новый директор Foodmarket Никита Отинов.



По его словам, в кафе продаются бургеры, суши и блюда паназиатской кухни.

Напомним, в начале октября на официальной странице «ВКонтакте» кафе Foodmarket сообщалось о его закрытии.



Организаторы сообщали, что приняли это решение совсем недавно и оно «было одно из самых сложных». Последний день работы заведения был объявлен 9 октября.



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