В Перми закрывается кафе Foodmarket. Об этом сообщается в социальных сетях кафе.

«Мы приняли это решение совсем недавно. И это было одно из самых сложных решений… Мы благодарим каждого, кто был с нами все эти годы», — говорится в посте.

Также отмечается, что кафе будет работать до 9 октября.

