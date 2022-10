Елена Синица В Перми продают танцевальный бар в БЦ Green Plaza Цена — 6 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в бизнес-центре Green Plaza на продажу выставили работающий танцевальный бар Let it be. Стоимость — 6 млн руб. Соответствующее объявление выставлено на портале «Авито».

Бар находится на 19-м этаже бизнес-центра. Площадь помещения 200 кв. м. В нём имеется 11 столов, рассчитанных на 50 посадочных мест. Гардероб рассчитан на 200 гостей.

В помещении есть две активные барные стойки, оборудованные полностью для работы, также продавец готов предоставить полный список поставщиков для работы, говорится в объявлении.





Отмечается, что есть наработанная база постоянных клиентов. Продавец готов помогать новому собственнику в течение двух месяцев. В объявлении также говорится, что возможен вариант обмена на недвижимость или автомобиль.

