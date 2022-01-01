Максим Артамонов В Перми мэрия за неделю проверила более 6 тыс. дворов и крыш домов

Это случилось лишь после того, как возобновились несчастные случаи с падением снега на горожан Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 12 декабря специалисты департамента ЖКХ и районных администраций обследовали 6126 придомовых территорий. Они проверяли качество уборки крыш и придомовых территорий от снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.



По словам замначальника департамента ЖКХ Перми Алексанра Ракинцева, «управляющие организации в зимний период обязаны содержать придомовые территории, обеспечив проезд спецтехники». При этом, как отметил чиновник, особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега, наледи и сосулек, потому что это вопрос безопасности жителей.



Если будут обнаружены нарушения, то в адрес управляющей компании направляется предостережение об их устранении. После этого проводится повторная проверка.



При этом, как отмечает пресс-служба мэрии, складирование снега на придомовых территориях не является нарушением правил благоустройства. Нарушение будет лишь тогда, когда это повредит зеленые насаждения.



Жители могут направить замечания по уборке придомовых территорий, позвонив в обслуживающую дом организацию. Если реакции не последовало, то нужно обращаться в администрацию района, департамент ЖКХ администрации или Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Напомним, 10 декабря с кровли одного из жилых домов, расположенных по ул. Ушакова, на женщину с коляской, в которой находился её ребёнок, упал снег. После этого она обратилась в медучреждение. Ребёнок не пострадал. После происшествия следком начал проверку управляющей компании, обслуживающую дом, с которого на женщину обрушился снег.

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