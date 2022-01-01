Максим Артамонов В Перми на женщину с коляской упал снег с крыши дома Следком начал проверку Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту травмирования женщины с ребёнком в Кировском районе Перми. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Проверка начата после публикаций в СМИ. Как предварительно установили следователи, 10 декабря с кровли одного из жилых домов, расположенных по ул. Ушакова, на женщину с коляской, в которой находился её ребёнок, упал снег. После этого она обратилась в медучреждение. Ребёнок не пострадал.



Сейчас следователи Кировского района Перми устанавливают все обстоятельства произошедшего.



В ходе проверки в управляющей компании, которая обслуживает жилой дом, истребована документация, опрашиваются очевидцы, сотрудники управляющей компании и пострадавшая.



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