Максим Артамонов В Перми снесли три аварийных дома в Мотовилихинском и Свердловском районах

Всего с начала года снесено 59 таких домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми снесены ещё три многоквартирных аварийных дома, которые были расположены в Мотовилихинском и Свердловском районах города. Речь идёт о домах на улицах Тургенева, 7, КИМ, 74 и Солдатова, 23.

Как сообщает городская администрация, в этих домах жили 103 человека, они получили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё. Где именно, в мэрии не уточнили.

Накануне чиновники сообщали о сносе двух аварийных домов по улице Колвинская, 8 и Колвинская, 10 в Орджоникидзевском районе. Они были построены в 1956 и 1958 годах. В них жили 114 человек.

Всего с начала года было снесено 59 аварийных домов. В дальнейшем чиновники обещают использовать освободившиеся земельные участки для благоустройства и развития инфраструктуры.

Ранее в управлении жилищных отношений городской администрации сообщали, что с начала 2022 года в Перми расселены 2900 человек. Люди проживали в аварийных домах общей площадью 41,3 тыс. кв. м.

Всего в Пермском крае объём аварийного жилья на сегодняшний день приблизился к отметке в 1 млн кв. м, хотя к началу прошлого года он был порядка 850 тыс. кв. м. В таком жилье живут около 50 тыс. человек. Такие цифры привела заместитель министра строительства Пермского края, начальник управления жилищной политики Фаина Минх во время видеотрансляции ВКонктакте в начале декабря.



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