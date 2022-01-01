Максим Артамонов В Пермском крае объём аварийного жилья приблизился к 1 миллиону квадратных метров В таких домах живут около 50 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день жилищный фонд Пермсокого края составляет 70 млн кв. м жилья. При этом объём аварийного жилья приблизился к отметке в 1 млн кв. м, хотя к началу прошлого года он был порядка 850 тыс. кв. м. Об этом рассказала заместитель министра строительства Пермского края, начальник управления жилищной политики Фаина Минх во время видеотрансляции «ВКонктакте».

По словам чиновницы, объёмы аварийного жилья растут несмотря на темпы его ликвидации, которые Пермский край держит последние годы.

Это связано с тем, что долгие годы жилищный фонд не обследовался в крае и как таковой не признавался аварийным, отметила Фаина Минх.

«То есть по факту дома стояли, были в аварийном состоянии, но заключений об их аварийности не было, и люди не могли реализовать свои права на получение другого жилья. Когда стали реализовываться массово программы по ликвидации аварийного жилищного фонда, территории начали проводить работу по обследованию жилищного фонда и благодаря этому большое количество граждан смогли получить благоустроенное жильё», — пояснила чиновница.

Поэтому сейчас этот и следующий год эта работа будет продолжаться, и, возможно, объём аварийного фонда будет увеличиваться, но через год или два мы придём к устойчивому сокращению, когда темпы ликвидации аварийного жилищного фонда будут превышать темпы его признания таковым.

Ежегодно аварийным признаётся 200-250 тыс. кв. м жилья, а строится более 1 млн кв. м.

Узнать, признан ли дом аварийным, можно на сайте Реформа ЖКХ, где отображена вся информация о жилищном фонде. Там можно посмотреть как адрес своего дома, так и дату признания его аварийным, увидеть документы, на основании которых дом был признан аварийным, и сроки расселения.

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